Ramazan'ın son gününde: Sevdiklerinize pişirebileceğiniz iftar menüsü tarifi!
9 Nisan 2024 Salı günü ile birlikte Ramazan ayının sonuna geliyoruz. İnsanlar bu süreçte son kez internette ''akşama ne pişirsem'' sorusunu aratıyor. İşte, Ramazan'ın son gününde iftara hazırlayabileceğiniz örnek menü tarifi!
- 1
Ramazan ayının 30. gününde insanlar, yapabilecekleri yemekleri internette araştırıyor. Bu ayı sevdikleriyle son kez kapatmak isteyenler için çorbasından tatlısına bir menü derledik. İşte, sizin için Ramazan'ın son gününde pişirebileceğiniz örnek iftar menüsüne dair detaylar...
- 2
MERCİMEK ÇORBASI
MALZEMELER:
1 litre su
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet orta boy patates
Yarım havuç
2-3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tereyağı
Damak tadınıza göre tuz
- 3
YAPILIŞI:
1 litre suyu büyük derin bir tencereye alın. Bu sırada büyük küpler şeklinde patatesi kesin, havuçları ince uzun doğrayın ve sarımsakları ezin. Daha sonra bu malzemeleri, tuzu, zeytinyağını ve kırmızı mercimeği tencereye ekleyin.
Tencere kapağını az açık şekilde kapatarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra çorbanızı orta ateşte pişmeye bırakın. Sebzelerin pişip pişmediğine baktıktan sonra malzemeleri bir robot yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekin. Üzeri için tereyağı yakıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
-
- 4
ÇÖKERTME KEBABI
MALZEMELER:
300 gram dana kontrfile et
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
ET MARİNASYONU İÇİN:
1 adet küçük boy kuru soğan
1 adet rendelenmiş soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
Yarım su bardağı süt
1 su bardağı soda
1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)
- 5
KİBRİT PATATESİ İÇİN:
2 adet orta boy patates
1,5 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)
DOMATES SOSU İÇİN:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
1 adet rendelenmiş domates
ÜZERİ İÇİN:
4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt
- 6
YAPILIŞI:
İlk olarak patatesleri kızartarak başlayabilirsiniz. Öncelikle patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Nişastasının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika kadar bekletin.
Sudan çıkarıp güzelce süzdükten sonra yağda kızartın ve servis tabağına alın. Bu sırada yoğurdu su ile biraz seyreltin ve içine sarımsakları ilave edin. İsteğe bağlı olarak içerisine 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
-
- 7
Daha sonra sarımsaklı yoğurdu patateslerin üzerinde gezdirin. İnceltilmiş ve bifteklik olarak doğradığınız eti, büyük bir tavada yüksek ateşte 5 dakika kadar kızartın.
Tavadan alınca ince ince doğrayın ve tekrar tavaya alıp kızgın yağda kavurun. Kızgın yağda kavururken üzerine baharatını ve tereyağını ekleyin. Kavrulunca patates ve yoğurdun üzerine yerleştirip sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
- 8
ŞEHRİYESİZ PİLAV
MALZEMELER:
1 su bardağı pirinç
2 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
- 9
YAPILIŞI:
Pirinçleri derin bir kaba alıp yıkayın ve ılık, tuzlu suda 15 dakika bekletin. Yaygan bir tencereye tereyağını ve sıvı yağı koyup eritin. Bu aşamada pirinçlerinizi süzün ve tencereye ekleyip 2-3 dakika kavurun.
Tuz ve karabiberini ekleyip biraz daha karıştırın. Sıcak suyunu katıp karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha pişirin. Pişen pilavınızı demlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
-
- 10
NARLI ROKA SALATASI
MALZEMELER:
1 adet nar
1 demet roka
2 dilim tulum peyniri
1 avuç ceviz
SOSU İÇİN:
Yarım limon
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
İsteğe bağlı balzamik sirke ve tuz
- 11
YAPILIŞI:
Cevizi gelişigüzel doğrayıp bir tavada zeytinyağıyla kavurun. Bu sırada rokayı elinizle parçalara ayırıp servis tabağına alın. Daha sonra tulum peynirini parçalara ayırıp rokanın üzerine serpin.
Cevizleri de ilave ettikten sonra salatayı hafifçe karıştırın. Bu aşamada sızma zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve sirkeyle bir sos hazırlayın ve salatayla harmanlayın. Üzerine ayıkladığınız narları ilave ederek servis tabağınıza alıp yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!
- 12
UN HELVASI
MALZEMELER:
2 su bardağı un
1 su bardağı sıvı yağ
ŞERBETİ İÇİN:
2,5 su bardağı su
1,5 su bardağı toz şeker
-
- 13
YAPILIŞI:
İlk olarak şerbeti hazırlamakla başlayın. Derin bir tencerenin içerisine toz şekeri ve suyu alın, kısık ateşte eritin. Pişen şerbetinizi ılıması için bir kenara alın.
Daha sonra başka bir tencere çıkartın ve sıvı yağ ile unu ekleyin. Unun kokusu çıkana kadar orta ateşte kavurun.Bu aşamada ocağın altını kısın ve unun rengi koyulaşana kadar kavurmaya devam edin.
- 14
Biraz koyu bir renge ulaşınca ocaktan alın. Ocaktan aldığınız un helvasının üzerine ılık şerbetini dökün.
Şerbeti döktükten sonra çekmesi için hızlı hızlı karıştırın. Helva hazır olunca kaşık içine alıp ters çevirerek servis tabağına alabilirsiniz. Afiyet olsun!