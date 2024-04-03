Ramazan'ın 24. günü için örnek iftar menüsü: Biber dolması ve rulo pasta tarifi!

Hazırlanışı:

Dolmalık biberlerin içlerini temizleyin. Domates ve soğanları küçük küçük doğrayın. Domatesin kenar kısımlarını biberlerinizin üzerini kapatmak için kullanacaksınız bu sebepten dolayı önce kapatmak için kullanacak kısımlarınız keserseniz daha iyi olur.

Bir kaba hazırladığımız salça, pirinç, soğan, karabiber, domates, maydanoz, tuz, çok az sıvıyağ ve naneyi ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra bu harcı biberlere doldurun. İçine harç koyduğunuz biberleri, tencereye dizin.