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Ramazan Bayramı kaç gün sürüyor, ne zaman ve hangi gün bitiyor? 2023 Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı 3 gün mü 4 gün mü?

Ramazan Bayramı kaç gün sürüyor, ne zaman bitiyor?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının geride kalmasıyla birlikte İslam alemi bayrama kavuşmanın sevincini yaşadı. 21 Nisan Cuma günü itibarıyla başlayan Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman biteceği araştırılıyor. İşte 2023 Ramazan Bayramı tatil günleri...

Giriş: 22.04.2023 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Rahmet mağfiret ve bereket ayı Ramazan'ın ardından İslam alemi 21, 22 ve 23 Nisan 2023 tarihlerinde Ramazan Bayramı'na kavuşmanının coşkusunu ve sevincini yaşıyor. Resmi tatili değerlendirmek isteyenler "Ramazan Bayramı kaç gün sürüyor, ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Diyanet Dini Günler Takvimi ile Ramazan Bayramı bitiş tarihi...

  • BAYRAM TATİLİ ÖNCESİNDE OKULLAR TATİL OLACAK

    Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı tatili öncesinde okullar ara tatil nedeniyle kapanacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri Ramazan Bayramı sonrasında 24 Nisan Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

    20 Nisan Perşembe günü 2023 Ramazan ayının son günü yani arife günü olarak Diyanet Takvimi'nde yer aldı. 21 Nisan Cuma günü başlayan ve üç gün sürecek bayram 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

  • RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

    Ramazan Bayramı tatil günleri Ramazan Bayramı arife gününde başlar. Arife günü yarım gün resmi tatil uygulanacak. Ardından 21 Nisan Cuma günü yani bayramın birinci günü de resmi tatil olacak. 22 Nisan ve 23 Nisan günleri de tatil olacak. Ancak Cumartesi Pazar zaten resmi tatil olduğu için ek bir tatil uygulamasına gidilmeyecek.

    RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

    20 Nisan Perşembe: Arefe

    21 Nisan Cuma: Bayramın 1. günü

    22 Nisan Cumartesi: Bayramın 2. günü

    23 Nisan Pazar: Bayramın 3. günü

  • 2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

    HİCRİ TARİHLER

    MİLADİ TARİHLER

    GÜN

    AY

    YIL

    GÜN

    AY-YIL

    HAF. GÜNÜ

    DİNİ GÜNLER

    01

    RECEB

    1444

    23

    OCAK-2023

    PAZARTESİ

    ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

    04

    RECEB

    1444

    26

    OCAK-2023

    PERŞEMBE

    REGAİB KANDİLİ

    26

    RECEB

    1444

    17

    ŞUBAT-2023

    CUMA

    MİRAC KANDİLİ

    01

    ŞABAN

    1444

    21

    ŞUBAT-2023

    SALI

    ..........

    14

    ŞABAN

    1444

    06

    MART-2023

    PAZARTESİ

    BERAT KANDİLİ

    01

    RAMAZAN

    1444

    23

    MART-2023

    PERŞEMBE

    RAMAZAN BAŞLANGICI

    26

    RAMAZAN

    1444

    17

    NİSAN-2023

    PAZARTESİ

    KADİR GECESİ

    29

    RAMAZAN

    1444

    20

    NİSAN-2023

    PERŞEMBE

    AREFE

    01

    ŞEVVAL

    1444

    21

    NİSAN-2023

    CUMA

    RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)

    02

    ŞEVVAL

    1444

    22

    NİSAN -2023

    CUMARTESİ

    RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)

    03

    ŞEVVAL

    1444

    23

    NİSAN -2023

    PAZAR

    RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)

    01

    ZİLKADE

    1444

    21

    MAYIS-2023

    PAZAR

    ..........

    01

    ZİLHİCCE

    1444

    19

    HAZİRAN-2023

    PAZARTESİ

    ..........

    09

    ZİLHİCCE

    1444

    27

    HAZİRAN-2023

    SALI

    AREFE

    10

    ZİLHİCCE

    1444

    28

    HAZİRAN -2023

    ÇARŞAMBA

    KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

    11

    ZİLHİCCE

    1444

    29

    HAZİRAN -2023

    PERŞEMBE

    KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

    12

    ZİLHİCCE

    1444

    30

    HAZİRAN -2023

    CUMA

    KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

    13

    ZİLHİCCE

    1444

    01

    TEMMUZ -2023

    CUMARTESİ

    KURBAN BAYRAMI (4. Gün)

    01

    MUHARREM

    1445

    19

    TEMMUZ-2023

    ÇARŞAMBA

    HİCRİ YILBAŞI

    10

    MUHARREM

    1445

    28

    TEMMUZ -2023

    CUMA

    AŞURE GÜNÜ

    01

    SAFER

    1445

    17

    AĞUSTOS-2023

    PERŞEMBE

    ..........

    01

    R.EVVEL

    1445

    16

    EYLÜL-2023

    CUMARTESİ

    ..........

    11

    R.EVVEL

    1445

    26

    EYLÜL -2023

    SALI

    MEVLİD KANDİLİ

    01

    R.AHİR

    1445

    16

    EKİM-2023

    PAZARTESİ

    ..........

    01

    C.EVVEL

    1445

    14

    KASIM-2023

    SALI

    ..........

    01

    C.AHİR

    1445

    14

    ARALIK-2023

    PERŞEMBE

    ..........

     

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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