Cuma namazına sayılı saatler kala cuma mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İslam alemi, Ramazan ayının ilk cuma namazı için camilere akın edecek. Yakınlarının cuma gününü tebrik edip kutlamak isteyenler, en güzel, yeni resimli, kısa, anlamlı, ayetli, dualı cuma mesajlarını araştırmaya başladı. İşte en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri...