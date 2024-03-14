Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ramazan ayına özel resimli cuma mesajları 2024: Ayetli, dualı, kısa, anlamlı, en güzel hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri

        Resimli cuma mesajları: Ayetli, dualı, anlamlı, en güzel cuma mesajları ve sözleri

        Ramazan ayının ilk cuma namazı için bekleyiş başladı. Bu özel gün öncesinde resimli cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Birbirinize sosyal mecralar üzerinden gönderebileceğiniz ayetli, dualı, anlamlı, en güzel, resimli cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Ramazan ayına özel 15 Mart 2024 en güzel, anlamlı, resimli 'Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek olsun sözleri...'

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 00:02 Güncelleme: 15.03.2024 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cuma namazına sayılı saatler kala cuma mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İslam alemi, Ramazan ayının ilk cuma namazı için camilere akın edecek. Yakınlarının cuma gününü tebrik edip kutlamak isteyenler, en güzel, yeni resimli, kısa, anlamlı, ayetli, dualı cuma mesajlarını araştırmaya başladı. İşte en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri...

        • 2

          EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

          Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla amin! Hayırlı Cumalar.

        • 3

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 4

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        • 5

          Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        • 6

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim

        • 7

          EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        • 8

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 9

          Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        • 10

          Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile ... Hayırlı Cumalar.

        • 11

          Duâ aşktır, duâ huzurdur, duâ umuttur. Hayırlı huzurlu umutlu aşk dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        • 12

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI ÇEŞİTLERİ

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        • 13

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 14

          Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin! Amin. Hayırlı Cumalar.

        • 15

          Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Cumalar.

        • 16

          Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma! Amin. Hayırlı Cumalar.

        • 17

          Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

        • 18

          HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

          Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

        • 19

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile Hayırlı Cumalar.

        • 20

          Duâ aşktır, duâ huzurdur, duâ umuttur. Hayırlı huzurlu umutlu aşk dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        Polise asayiş için yaka kamerası yolda
        Polise asayiş için yaka kamerası yolda
        Çeyrek zafer!
        Çeyrek zafer!
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Habertürk Anasayfa