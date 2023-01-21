Rakamlarla aile yapımız

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Aile Yapısı Araştırması” sonuçlarına göre aile yaşantımızın istatistikleri. Evin badana/boyası hariç evdeki tüm işler genellikle bir hanehalkı ferdi tarafından üstleniliyor. Boşanmış erkeklere ve kadınlara göre en önemli boşanma nedeni eşlerinin sorumsuz ve ilgisiz davranması. Kadının çalışması ve sosyal hayata katkı sağlamasının değerli olduğunu düşünenlerin oranı %82,6 iken kadının asli görevinin çocuk bakımı ve ev işleri olduğunu düşünenlerin oranı ise %35,8.