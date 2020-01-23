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Cinsel ilişki esnasında veya sonrasında ağrı veya kanama, jinekolojik muayene sonrası kasık ağrısı, vajinadan normalin dışında, kokulu akıntı gibi şikayetleriniz varsa dikkat!
Rahim ağzı kanseri farkındalık ayı dolayısıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, rahim ağzı kanseri hakkında önemli bilgiler verdi.
Serviks (rahim ağzı) rahmin vajene açılan boynudur. Serviks rahmi enfeksiyonlardan koruduğu gibi aynı zamanda rahmin içinde büyüyen bebeğin gebelik süresince rahimde kalmasını sağlayan bir kapı görevi de görür.
Rahim ağzı kanseri tüm dünyada 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser olarak karşımıza çıkar. Kadınlarda kanserden ölümlerde meme ve akciğer kanserinden sonra 3. Sırada rahim ağzı kanseri gelir. Türkiye de rahim ağzı kanseri, tüm kanserler arasında en sık görülen 8. kanserdir. Ülkemizde her yıl 1500 kadına rahim ağzı kanseri tanısı konmaktadır.
Rahim ağzı kanseri nedir?
Serviks hücreleri normal yapısını kaybedip kontrolsüz şekilde büyümeye ve çoğalmaya başladığında serviks kanseri oluşmaktadır.
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