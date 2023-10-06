BİM 6 Ekim 2023 kataloğu yarın satışta! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışverişseverler tarafından araştırılıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde yemek ve fincan takımları, ütü masası, notebook gibi pek çok farklı ürün raflarda yerini alacak. BİM'de bu hafta cuma günü alıcısıyla buluşacak fırsatları haberimizde derledik. İşte, 6 Ekim 2023 BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM 6 Ekim Cuma aktüel kataloğunda çok sayıda üründe indirim fırsatı bulunuyor. BİM'de bu hafta Kütahya porselen 48 parça yemek takımı 2.249 TL'den satışa sunulurken; tencere, tava, çatal bıçak kaşık takımı da alıcılarıyla buluşacak. İşte, 6 Ekim 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi haberimizde...
6 EKİM 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Glass In Love Vazo - 24x16 cm (169 TL)
Glass In Love 3’lü Dondurma/Tatlı Kasesi (75 TL)
Glass In Love Ayaklı Meyvelik (209 TL)
Glass In Love 6+1 Pasta Servis Seti (295 TL)
Glass In Love 6+1 Sürahi Seti (229 TL)
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Kütahya Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı (2.249 TL)
Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Fincan Takımı 12 Parça (195 TL)
Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı (1.179 TL)
Emsan Ezme Derin Tencere - 24 cm (379 TL)
Ezme Karnıyarık Tenceresi - 26 cm (429 TL)
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Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set (5.999 TL)
Premium Ütü Masası (899 TL)
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı DB100 (3.299 TL)
Alüminyum Kurutmalık - 60,5x190x127 cm (499 TL)
Arnica Blender Seti (1.099 TL)
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LG 50 İNÇ UHD SMART TELEVİZYON NANO766QA (16.999 TL)
HP Notebook 7N4W2AA (11.599 TL)
USB Şarjlı Masa Lambası (129 TL)
Elektronik Yazı Tahtası (159 TL)
CASPER VIA X30 8/128 GB CEP TELEFONU (7.899 TL)
Polosmart Akılllı Bileklik (179 TL)
Polosmart Çoklayıcı/Çevirici 5in1 Adaptör (229 TL)
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Konuşan Defne Bebek (279 TL)
Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları (247,50 TL)
Clementino Lisanslı Puzzle 60 parça (59 TL)
MGS Oyuncak Bulaşık Sepeti (99 TL)
MGS Oyuncak Robot (179 TL)
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Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı (599 TL)
Casilda Home Çift Kişilik Velur Yatak Örtüsü Seti (589 TL)
Dekoratif Lambader (499 TL)
Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti (389 TL)
Kapitoneli Yatak Alezi Çift Kişilik (159 TL)
Ufo Saksı - 2 L (39,50 TL)
Ufo Saksı - 5 L (79 TL)
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