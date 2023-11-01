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        Haberler Yaşam Radikal bir karar alarak görünüşünü tamamen değiştiren kullanıcılar

        Radikal bir karar alarak görünüşünü tamamen değiştiren kullanıcılar

        Hepimiz, her sene değişiyor ve gelişiyoruz. Her yıl, daha iyi olduğunu düşündüğümüz bir görüntüye sahip oluyoruz ancak geriye dönüp baktığımızda 'iyi' sandığımız görünüşün pek de öyle olmadığını keşfetmek oldukça komik olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 17:46 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:46
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        • 1

          "18'den 27'ye."

        • 2

          "16 ve 35; saçınızı sarıya boyayıp dikmeyin millet, bu asla iyi bir fikir değildir."

        • 3

          "17. yaş ve 24. yaş. Eskiden kaşlarımı kazır sonra da kaş çizerdim."

        • 4

          "17/26. Kaş ve saçların uzaması ve sağlıklı kilo almam sayesinde bir yetişkin olarak kendimi daha çok seviyorum."

        • 5

          "11 ve 24. Diş teli taktım, kaşlarımı aldım ve saç çizgimi kapatmak için kâkül kesitirdim. Yapılan zorbalıklar yüzünden hâlâ kendimi kabul etmeye çalışıyorum ama kendimi sevmeye çalışıyorum."

        • 6

          "Geçen sene çok fazla geliştim. Sonunda diş teli takıldı ve kaşlarımı düzgün bir şekilde yapabiliyorum."

        • 7

          "15 ve 24."

        • 8

          "İlk fotoğrafımda olmasa da lise boyunca sivilcelerle mücadele ettim, spor salonuna gitmeye ve kilo vermeye başladım, cildimi temizlemek için tedaviler görmeye başladım ve sonunda kaşlarımı nasıl yapacağımı öğrendim."

        • 9

          "Ne kadar ilerlediğimle gurur duyuyorum."

        • 10

          "14 - 19. diş telleri ve kaşlarıma, özgüvenimi için minnettarım."

        • 11

          "16 ila 29. Kaş bakımının yapabilecekleri şaşırtıcı."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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