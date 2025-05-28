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        Haberler Dünya "Putin savaşı bitirmek için NATO'nun doğuya genişlemesinin durmasını talep ediyor" | Dış Haberler

        Vladimir Putin'in savaşı bitirme koşulları iddiası

        Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın sona ermesi için NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin durmasını talep ettiği ifade edildi. Vladimir Putin'in koşulları arasında, Ukrayna'nın tarafsız olması da yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 28.05.2025 - 22:56 Güncelleme: 28.05.2025 - 23:18
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        "Putin NATO'nun genişlemesinin durmasını talep ediyor"
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        Rusya ile Ukrayna arasındaki 2. tur müzakerelerine dair yer ve zaman tayini için görüşmeler sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın bitmesi için öne sürdüğü koşullar gündeme geldi.

        Reuters'ın 3 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre Vladimir Putin, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin durmasını ve Batılı liderlerin bu konuda, anlaşma yoluyla söz vermesini talep ediyor.

        Vladimir Putin'in koşulları arasında ayrıca, Rusya'ya ait dondurulmuş mal varlıkları üzerindeki yaptırımın kaldırılması da yer alıyor.

        Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, Putin'in koşullarının kabul edilmemesi hâlinde askeri olarak bir zafer kazanma yoluna başvuracağını belirtirken, bu sayede barışın çok daha acı verici ve zor olacağını göstermeye çalışacağını ifade etti.

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        Rusya Devlet Başkanı diğer yandan, Ukrayna'nın tarafsız bir devlet olmasını istiyor.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, barış anlaşmasına giden yolda bir memorandum hazırladıklarını ve bu sayede kendi görüşlerini Ukrayna'ya teslim edeceklerini belirtmişti.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu memorandumu Ukrayna tarafına teslim etme konusunda hazırlandıklarını ifade etti.

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        *Fotoğraf: Sergei Bobylev

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