Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde bir sonraki görüşmenin de İstanbul'da olabileceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih etmek isteyebiliriz. Bir sonraki görüşmeler İstanbul'da olabilir" dedi.

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Peskov, bir önceki açıklamasında da ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ateşle oynadığı" yönündeki sözlerinde değinmişti ve Trump yönetiminin Ukrayna'da barışçıl bir çözüme yönelik önemli çabalar gösterdiğinin açık olduğunu ve Başkan Trump'ın arabuluculuk çabalarından kişisel olarak minnettar olduğunu ifade etmişti.

Rus Heyeti Başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'ya görüşmeler için net tarih ve zaman konusunda teklifte bulunduklarını bildirdi.

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"ZELENSKIY-PUTİN GÖRÜŞMESİ MÜMKÜN"

Peskov, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yüz yüze bir görüşmenin mümkün olduğunu, ancak bunun iki ülke arasında çeşitli konularda yapılacak müzakerelerin sonucunda olması gerektiğini ifade etmişti.

ZELENSKIY DE TÜRKİYE MESAJI VERMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün yaptığı açıklamada, bir sonraki barış müzakerelerinin Türkiye, İsviçre veya Vatikan'da olabileceğini söyledi.

BAKAN FİDAN: EV SAHİPLİĞİ BARIŞ İÇİN GÖREVDİR Diğer yandan, dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştükten sonra konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğu mesajını vermişti. Bakan Fidan, "Lavrov ile görüşmemiz olumlu geçti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuları detaylı şekilde ele aldık. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı önemli bir yer tuttu. Biz görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğimizi ilettik. Ev sahipliği barış için görevdir." İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER Rusya ve Ukrayna 16 Mayıs günü 3 yıl sonra ilk defa barış görüşmeleri için İstanbul'da bir araya gelmişti. İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı. Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.