PSV Eindhoven- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin en zor grubu olarak gösterilen F Grubu'nu lider olarak tamamladı. Alman takımı PSG, Milan ve Newcastle United'ı geride bırarak birinci oldu. Gruplarda 6 maç oynayan Dortmund, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

PSV bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde B Grubunu Lens ve Sevilla'nın önünde ikinci olarak tamamladı. Oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez sarsarken kalesinde ise 10 gol gördü.