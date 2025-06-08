PSM Atölye’de provalar başladı

Zorlu PSM’nin, tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini ve katılımcılarını Türkiye’deki sahne sanatları ağının bir parçası haline getirmeyi hedefleyen, 2021 yılında başlattığı ve 3 dönemdir Diageo Türkiye’nin kurumsal desteğiyle devam eden “PSM Atölye”, dördüncü dönemini 20 genç yeteneğiyle tamamladı.

Program, 7 aylık yoğun bir eğitim sürecinin ardından geleneksel hale gelen “Kısalar” ile sona yaklaşırken, katılımcıların yazıp yönettiği “Canavardan Kaç”, “Denetçiler”, “Gelin Başı Provası”, “Geri Dönüşler”, “Kal-ü Bela Fısıltıları”, “Perde-i Viran” ve “Portakal” adlı 7 özgün kısa oyun, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde Zorlu PSM %100 Studio’da iki gün üst üste seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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20 öğrenci deneyimli isimlerden 7 ay boyunca teorik ve pratik eğitimler aldı

PSM Atölye’nin dördüncü sezonunda da katılımcılar, Tiyatro Yönetmenliği’nde; Barış Arman, Serdar Biliş, Sean Holmes, Cem Yılmazer, Özlem Hemiş, Özlem Özhabeş, Lerzan Pamir, Dramatik Yazarlık’ta Aylin Alıveren, Ahmet Sami Özbudak, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Suzanne Bell, Özlem Hemiş ve Tiyatro Yapımcılığı’nda Ayşegül Beyazdağ, Cemil Demirok, Cem Görk, Evrim Zeybek, Hakan Silahsızoğlu, Pelin Ekinci Kaya gibi deneyimli isimlerden 7 ay boyunca eğitimler aldı.

Tiyatro Yönetmenliği, Tiyatro Yazarlığı ve Tiyatro Yapımcılığı dersleriyle şekillenen program, haftalık dersler ve uygulamalı çalışmalarla katılımcılara çok yönlü bir gelişim alanı sundu. Katılımcılar hem yazarlık hem yönetmenlik pratiklerini sahnede bir araya getirerek özgün kısa oyunlar üretirken, tiyatro yapımcılığı alanında da sahne arkasındaki sürecin tamamında aktif rol aldı. Her sezon sonunda sahnelenen ve “Kısalar” adı verilen gösterimlerde PSM Atölye’den çıkan 7 özgün oyun izleyici ile buluşmak üzere hazırlıklarına başladı.