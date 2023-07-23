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        Haberler Dünya Protestoların 29. haftası: İsrail'de yüz binlerce kişi yine sokaklarda!

        Protestoların 29. haftası: İsrail'de yüz binlerce kişi yine sokaklarda!

        Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını Meclise getirmeye hazırlanırken, bunu protesto eden İsrailliler ülke genelinde sokaklara indi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 09:52
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        • 1

          Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestolarında 29'uncu haftaya girdi.

        • 2

          Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 150 noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı.

        • 3

          Öte yandan, on binlerce gösterici, hükümetin yargı düzenlemesine karşı salı günü Tel Aviv'den başlattıkları yürüyüşte akşam saatlerinde Batı Kudüs'e ulaştı. Göstericiler, İsrail Meclisi yakınlarındaki parkta toplanarak çadır kurdu.

        • 4

          Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın Başkanı Yair Lapid de Batı Kudüs'e yürüyen göstericilere katıldı. Lapid, yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya seslenerek "İsrail ordusu ve yargı düzenlemesi arasında tercih yapmasını" istedi.

        • 5

          TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

          İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

        • 6

          Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

        • 7

          Hükümet, muhalefetle müzakerelerinin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

        • 8

          Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.

        • 9

          Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

        • 10

          İsrail basınında, Savunma Bakanı Gallant'ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığı belirtilmişti.

        • 11

          İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

          Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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