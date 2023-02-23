AA

Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "fay tartışmaları" yerine kentleri depreme dirençli hale getirecek çalışmalara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları" kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Görür, yaptığı konuşmada, İzmir'deki "depreme dirençli kent" çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Fay konusuna odaklanan tartışmaları gereksiz bulduğunu anlatan Görür, şunları kaydetti:

"Artık bu ülkede fay tartışmayacağım. Deprem mekanizması 13 milyon sene önce başladı. Daha milyonlarca sene devam edecek. Halkı jeolog yapmaya da panik yaratmaya da gerek yok. Gerçek olarak algılayıp siyasetiyle, yöneticisiyle artık zaman kaybı olan fay tartışmalarını bir kenara bırakıp depremde yıkılmamak için, canlarımızı yitirmemek için bütün enerjimizi dirençli kentlere vermeliyiz. ABD'nin Kaliforniya eyaleti ile Japonya, İtalya gibi ülkeler bunu başardı. Oralarda da depremler oluyor. 5-10 kişi ölüyor, o da tesadüfen oluyor. Bizler gibi on binler ölmüyor. Siyasetten, işsizlikten veya terörden de önemli şey deprem."

Dirençsiz yapı stokunun araştırılması gerektiğini belirten Görür, "Ya güçlendireceksiniz ya da yıkacak, kentsel dönüşüme sokacaksınız." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de başvuran her vatandaşın binalarının deprem karnesini çıkarmak için ücretsiz destek olmaya başlayacaklarını bildirdi.

Fotoğraf: AA