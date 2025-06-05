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        Haberler Dünyadan Prenses Lilibet 4 yaşına girdi: Meghan Markle kızının görülmemiş fotoğraflarını paylaştı - magazin haberleri

        Prenses Lilibet 4 yaşına girdi: Meghan Markle kızının görülmemiş fotoğraflarını paylaştı

        Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızları Prenses Lilibet artık 4 yaşında. Markle, kızının daha önce görülmemiş fotoğraflarıyla doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 13:06 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:06
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        Prensesin görülmemiş fotoğrafları
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        Meghan Markle ile Prens Harry'nin kızları Prenses Lilibet, 4 Haziran'da 4 yaşına girdi. Meghan Markle, Lilibet'in doğum gününü kutlarken, kızının daha önce görülmemiş fotoğraflarını paylaştı.

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        Meghan Markle, eşi Prens Harry ve Lilibet'in fotoğraflarını; "İzlenmesi gereken en tatlı bağ. Babasının küçük kızı ve en sevdiği maceracı" notuyla yayımladı.

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        43 yaşındaki Sussex Düşesi, kızının doğum gününü kutlarken; "Güzel kızımıza mutlu yıllar! Dört yıl önce bugün hayatımıza girdi. Her gün onun sayesinde daha aydınlık ve daha güzel. Sevgi gönderen ve özel gününü kutlayan herkese teşekkürler" diye yazdı.

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        Lilibet'in büyüdüğü halini yansıtan fotoğraflarında, babası Prens Harry'den miras aldığı kızıl saçları dikkat çekti.

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        Meghan Markle ile Prens Harry'nin ikinci çocuğu Prenses Lilibet, 4 Haziran 2021'de California'da doğdu. Çiftin henüz İngiltere'de yaşarken ve kraliyet ailesi mensubuyken dünyaya gelen oğulları Prens Archie ise 6 yaşında.

        2022 Noel kartı fotoğrafı

        2018'de Prens Harry ile evlendikten sonra kraliyetin sosyal medya yasağı nedeniyle kişisel hesaplarını kapatan Meghan Markle, kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra sosyal medyaya geçen yıl dönüş yaptı.

        Lilibet bir yaşına girdiğinde, Meghan Markle ile Prens Harry, bu fotoğrafını paylaşmıştı

        Zaman zaman ailesiyle ilgili paylaşımlar yapsa da çocuklarının yüzünü göstermemeyi tercih ediyor. Oysa çocukları daha küçükken Noel fotoğraflarında yüzlerini göstermişti.

        Dans ederek doğurmuş
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        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #archie
        #Lilibet

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