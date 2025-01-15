Prenses Kate Middleton kanserin gerilediğini duyurdu

"Daha fazlasını isteyemezdik. Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca aldığımız bakım ve tavsiyeler olağanüstüydü" diyen Middleton, hastanenin ortak yöneticisi olarak yeni rolünde, çığır açan araştırmaları ve klinik çalışmaları destekleyerek, hasta ve aile refahını teşvik ederek çok daha fazla hayat kurtarabileceğini, kanserden etkilenen herkesin deneyimini değiştirebileceklerini umduğunu belirtti.

"Şimdi gerileme sürecinde olmak rahatlatıcı ve iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum" diyen Prenses Kate, "Kanser teşhisi almış olan herkesin bileceği gibi, yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak önümüzdeki yıl için sabırsızlanıyorum. Beklenecek çok şey var. Sürekli desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadesini kullandı.