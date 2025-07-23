Prens William ve Prens Harry'nin kuzeni Rosie Roche hayatını kaybetti

Prens William ile Prens Harry'nin anne tarafından kuzeni olan Rosie Roche, 20 yaşında hayatını kaybetti.

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Rosie Roche'un, 14 Temmuz'da İngiltere'nin Wiltshire şehrindeki evinde ölü bulunduğu, 'travmatik baş yaralanması' nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Annesi ve kız kardeşinin, Rosie Roche'u, arkadaşlarıyla tatile gitmek için bavul hazırlamaya başladığı sırada evlerinde ölü bulduğu, cesedinin yakınında bir de ateşli silah bulunduğu öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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The Sun'a konuşan adli tıp uzmanı Grant Davies, polisin ölümü şüpheli bulmadığını ve üçüncü bir tarafın olaya karışmadığını söyledi. Wiltshire polisi de Independent'a yaptığı açıklamada, Rosie Roche'un ölümünde şüpheli bir durum olmadığını belirtti.

Durham Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı öğrencisi olan Roche, Prenses Diana'nın İrlanda soylusu dayısı Edmund Roche'un torunlarından biri olarak kraliyet ailesiyle bağlantılı bir isimdi.