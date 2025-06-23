Portekizliler duyurdu: Orkun Kökçü, Fenerbahçe'nin hedefinde!

O ANLARA AÇIKLIK GETİRDİ

Orkun Kökçü, Bruno Lage ile arasında yaşananlar o anlara ilgili şu sözleri söylemişti:

"Kazanmayı seven bir insanım. Takım için en iyisini yapmak istiyorum. Maçta o anda takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi düşündüm. Ancak sonuçta kararı veren teknik direktördür ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Sahada bazen kontrolümü kaybedebiliyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Bunu yaşayan tek kişi de ben değilim. Elbette hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz tavır bu değil."