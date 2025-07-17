Polonya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Polonya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Uluslararası aramalarda, web adreslerinde ya da araç plakalarında bu sözü geçen kodlara yoğun olarak rastlanır. Polonya da kendine ait kodu olan ülkelerden biridir. Peki bu ülkeye ait plaka kodu, alan adı bilgisi ve para birimi ne? Merak ettiğiniz tüm detaylar yazının devamında sizi bekliyor…

POLONYA TELEFON KODU

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Polonya telefon kodu dünya genelinde +48 olarak bilinir. Bir numara sizi aradıysa ve başında bu kod bulunuyorsa Polonya sınırlarında olan bir kişi tarafından aranıyor olabilirsiniz. Çünkü Polonya’nın telefon kodu +48’dir. Polonya dışından arama yaparken bu kodu ekleyerek numara çevirme yapabilirsiniz. Söz konusu kodu eklemediğinizde doğru numaraya yönlenmeniz mümkün değildir. Olası hataları önlemek için aradığınız numarayı iki defa kontrol etmenizi ve başına +48 kodunu eklemenizi öneririz. Sorunsuz bağlantı için bunlar önemlidir.

POLONYA PARA BİRİMİ

Polonya para birimi ise Polonya Zlotisi’dir. PLN olarak bilinen bu para, ülkedeki seyahatlerinizde geçerli olacaktır. Ülkede kullanılan banknotlar; 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 gibi Zloti değerleriyle kullanılır. Madeni paralar ise 1, 2 ve 5 Zloti gibi değerlerle ifade edilir.

POLONYA PLAKA KODU Polonya plaka kodu uluslararası alanda “PL” olarak belirlenmiştir. Bu ülke, Avrupa Birliği ülkeleri arasında bulunduğundan araç plakalarının üzerinde mavi zemin üzerinde AB yıldızları bulunur. Bunların yanında ise ülkenin resmi araç plaka kodu olan “PL” vardır. PL kodu, Polonya’ya tescilli araçların yurt dışında da tanınmasını sağlayan koddur. POLONYA HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Bu konuda bir diğer merak edilen soru da “Polonya hangi alan adı uzantısı?” şeklindedir. Ülkeye ait geçerli alan adı uzantısı “.pl” şeklindedir. Bu internet uzantısı, Polonya merkezli olan internet sitelerinde geçerlidir. Markalar, kurumlar ve orada bulunan bireysel kullanıcılar tarafından ikincil olarak "com.pl", "org.pl" alan adı uzantıları da yaygındır. POLONYA’NIN RESMİ DİLİ NE? Ülkede resmi olarak kullanılan dil Lehçe’dir. Polonya’da var olan nüfusun büyük bir kısmı bu dili konuşur. Polonya’ya gitmeyi düşünüyorsanız bu ülkede yaygın olarak konuşulan bazı ifadeler vardır. Bunu öğrenmek için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz;

Günaydın - Dzień dobry (jen dobri)

Ne kadar? - ile kosztuje? (ile kostuyu)

Evet -Tak (tak)

Hayır - Nie (nye)

Merhaba/Selam - Cześć (çeştç)

Nasılsın? - Jak się masz? (yak şe mash)

Bana yardım edebilir misin? - Możesz mi pomóc?(mojeş mi pomoç)

Lütfen - Proszę (proshe)

Teşekkür ederim - Dziękuję (jyen-kuye)

Hoşça kalın - Do widzenia (do vidzenya) POLONYA HAKKINDA BİLGİLER Orta Avrupa’da yer alan Polonya, köklü tarihi ve kültürüyle öne çıkan bir ülkedir. Ülkenin başkenti Varşova’dır. Turizm bakımından zengin olan Polonya, kültürel ve tarihi bakımından da popüler bir ülkedir. Tarihte birçok önemli olaya sahne olan ülkenin turistik anlamda ziyaret edilecek birçok noktası vardır. Müzeler, kaleler, kuleler ve anıtlar bunlardan bazılarıdır. Polonya, güzel ve göz alıcı manzaralarıyla dikkat çeken bir ülkedir. Göz alıcı manzaraların yanı sıra lezzetli yemekler ve zengin folkloruyla da beğeni toplar. Krakow, Gdansk, Wroclaw ve Poznan gibi şehirler, başkentten sonra birçok kişinin sıkça ziyaret ettiği şehirleridir. Bu şehirlere her yıl birçok turist ziyaretçi olur.

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