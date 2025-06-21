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        Haberler Bilgi Yaşam Polis veya asker olmak isteyenler için büyük bir sorun! Düz taban olduğunuzu nasıl anlarsınız?

        Adım adım sağlığa: Düz tabanlık belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

        Her 10 kişiden biri, farkında bile olmadan düz taban! Peki, bu durum ağrıya, yorgunluğa hatta denge sorunlarına yol açabilir mi? İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:30
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        Ayağınızın altındaki sessiz tehlike!
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        “Ayağım düz ama bir sorunum yok” demeyin! Bazı durumlarda bu sessiz sorun, ilerleyen yaşla birlikte ciddi şikayetlere yol açabilir.

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        DÜZ TABANLIK NEDİR?

        İnsan ayağı, 26 kemik ve 33 eklemden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Ayaktaki kemerler, adeta bir yay gibi çalışarak ayağın yere basmasını kolaylaştırır ve vücut ağırlığını dengeli şekilde ayaklar ile bacaklara dağıtır. Ancak bazı bireylerde bu kemer yapısı ya hiç oluşmaz ya da zamanla çöker. Bu duruma "düz tabanlık" adı verilir. Normalde ayak tabanının iç kısmı yerden yüksekte olurken, düz taban kişilerde bu yükseklik ya yoktur ya da çok azdır. Genellikle çocuklukta fark edilse de, düz tabanlık yetişkinlikte de gelişebilir. Eğer bu durum ağrıya veya fonksiyonel problemlere neden oluyorsa tedavi gerekebilir.

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        DÜZ TABANLIK BELİRTİLERİ

        Düz tabanlık (pes planus), çoğu çocukta ve yetişkinde ciddi sorunlara yol açmaz. Ancak bazı belirtiler kişilerin yaşam kalitesini etkileyebilir:

        - Ayak ve Bacak Ağrısı: Kaslar ve bağların gerilmesi sonucu ayak tabanında, bileklerde, baldırlarda, dizlerde, kalça eklemlerinde ve belde ağrı hissedilebilir.

        - Ayakkabıların Hızla Deforme Olması: Ayak basış şekli bozulduğundan özellikle ayakkabıların iç kısımları daha çabuk aşınır.

        - Nasır Oluşumu: Basış bozukluğuna bağlı olarak ayak tabanında nasır gelişebilir.

        - Bacaklarda Çabuk Yorulma

        - Ayaklarda Sertlik veya Uyuşma

        - Ayakta Şişlik

        - Denge ve Yürüyüş Problemleri

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        DÜZ TABANLIK NEDENLERİ

        Doğuştan Gelen (Konjenital) Nedenler:

        - Genetik yatkınlık

        - Vertikal talus (ayakta doğuştan gelen yapı bozukluğu)

        - Tarsal koalisyon (ayak kemikleri arasındaki anormal bağlantılar)

        - Serebral palsi, kas distrofisi veya spina bifida gibi nörolojik hastalıklar

        Sonradan Gelişen (Edinsel) Nedenler:

        - Ayak travmaları

        - Yaşlanma

        - Romatoid artrit

        - Tibialis posterior tendonunun yırtılması veya zayıflaması

        - Aşırı kilo ve diyabet

        DÜZ TABANLIK ÇEŞİTLERİ

        Düz tabanlık, ayak kemerinin yapısına ve esnekliğine göre farklı tiplere ayrılır:

        - Esnek Düz Tabanlık: En yaygın türdür. Ayağa yük binince ayak düzleşir, ancak otururken veya yatarken hafif bir kavis görülebilir.

        - Sert Düz Tabanlık: Ayağa yük binip binmemesine bakılmaksızın ayak tamamen düzdür. Ağrı ve rahatsızlık daha sık görülür.

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        - Erişkine Özgü Düşmüş Kemer: Genellikle bir tendon zayıflığı veya yırtığı sonucu erişkinlikte ayak kemerinin aniden çökmesiyle ortaya çıkar. Ayakta dışa dönüklük ve ağrı sık görülür.

        - Dikey Talus: Bebeklerde görülen, talus kemiğinin yanlış pozisyonda olması sonucu kemer gelişimini engelleyen doğumsal bir durumdur.

        DÜZ TABANLIK TEŞHİSİ NASIL KONUR?

        Düz tabanlık şüphesiyle ortopedi uzmanına başvuran kişiler fiziksel muayeneden geçer. Hekim, kişinin ayak yapısını ayakta dururken, yürürken ve otururken gözlemler. Gerekli durumlarda röntgen çekilerek kemik yapısı ve ayak kemerinin şekli net bir şekilde görüntülenebilir. Belirtilerin şiddetine ve kişisel şikayetlere göre tedavi gerekip gerekmediğine karar verilir.

        DÜZ TABANLIK TEDAVİSİ NASILDIR?

        Düz tabanlık çoğu zaman ciddi sağlık sorunlarına yol açmaz ve tedavi gerektirmez. Ancak ağrı, sertlik veya fonksiyon kaybı gibi şikâyetler varsa çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir:

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        - Çocuklarda Erken Takip: Kemik gelişimi devam ettiği için erken dönemde yapılan gözlemler ve muayeneler önemlidir.

        - İlaç Tedavisi: Ağrıyı azaltmak için antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir.

        - Buz ve Dinlenme: Ağrılı dönemlerde dinlenmek ve ayaklara buz uygulamak şikayetleri hafifletebilir.

        - Fizik Tedavi: Kas ve tendonların güçlendirilmesi, esnekliğin artırılması için egzersiz programları uygulanabilir.

        - Ortez ve Özel Ayakkabılar: Ayak yapısına özel üretilmiş tabanlık ve destek ürünleri kullanılabilir.

        - Kilo Kontrolü: Fazla kilo, ayaklara binen yükü artırır. Bu nedenle kilo vermek düz tabanlık şikayetlerini hafifletebilir.

        - Cerrahi Müdahale: Tüm konservatif (cerrahi dışı) yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi tedaviye başvurulabilir. Cerrahiyle kemik ve tendonlardaki yapısal problemler düzeltilebilir.

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        HAFİF DÜZ TABANLIK DURUMLARINDA NELER YAPILABİLİR?

        - Ayakları fazla yormaktan kaçınılmalı

        - Zıplama ve koşma yerine yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi düşük etkili sporlar tercih edilmeli

        - Dinlenmeye ve ayak sağlığına özen gösterilmeli

        - Doktor önerilerine mutlaka uyulmalı

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

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