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        Haberler Bilgi Yaşam Her adımda acı çekiyorsanız dikkat! Eklem ağrıları hakkında bilmeniz gerekenler

        Her adımda acı çekiyorsanız dikkat! Eklem ağrıları hakkında bilmeniz gerekenler

        Eklem ağrıları yaşla birlikte kaçınılmaz mı? Hayır! Doğru önlemlerle ağrıları azaltmak, hatta bazı durumlarda tamamen önlemek mümkün. İşte dikkat etmeniz gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:30
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        Bu yöntemlerle eklem ağrılarını hafifletin!
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        Her adımda zonklayan ağrılarla baş etmeye çalışıyorsanız, yalnız değilsiniz. Türkiye'de milyonlarca insanın yaşadığı eklem problemlerinin nedenlerini ve çözüm yollarını sizin için derledik.

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        EKLEM AĞRISI (ARTRALJİ) NEDİR?

        Eklem ağrısı, yaralanma, enfeksiyon, hastalık ya da iltihaplanma gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan; genellikle el, ayak, diz, kalça ve omurga gibi bölgelerde hissedilen yanma, sızı veya şiddetli ağrı durumudur. Tıbbi adıyla artralji olarak bilinir. Eğer ağrı birden fazla eklemde aynı anda yaşanıyorsa bu durum "poliartralji" olarak adlandırılır. Ağrı; bazen keskin, bazen sızlayıcı bir biçimde kendini gösterebilir.

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        EKLEM AĞRISI NEDEN OLUR?

        Eklem ağrısının ardında birçok farklı sağlık sorunu yer alabilir. En sık karşılaşılan nedenler şunlardır:

        1. Osteoartrit

        Eklem kıkırdağının zamanla aşınması sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlık, genellikle 45 yaş üstü bireylerde görülür. Eklemlerde tutukluk, sertlik ve ağrıya neden olur.

        2. Romatoid Artrit

        Kronik ve iltihaplı bir hastalık olan romatoid artrit, parmak ve el bileği gibi küçük eklemleri hedef alarak buralarda şişlik, ağrı ve zamanla şekil bozukluklarına yol açabilir.

        3. Gut Hastalığı

        Vücutta ürik asit kristallerinin eklemlerde birikmesiyle ortaya çıkan gut hastalığı, genellikle ayak başparmağında aniden gelişen şiddetli ağrı ve şişlikle kendini belli eder.

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        4. Bursit

        Eklemlerdeki sıvı dolu keseciklerin (bursa) iltihaplanması sonucunda ortaya çıkar. Kalça, diz, dirsek ve omuz bölgelerinde ağrıya neden olabilir.

        5. Tendinit

        Tendonların iltihaplanmasıyla oluşan bu durum, aşırı kullanım veya zorlanma sonucu gelişir. Dirsek, topuk ve omuzda sıkça görülür.

        6. Viral Enfeksiyonlar ve Yaralanmalar

        Viral hastalıklar, ateş ve döküntü ile birlikte eklem ağrısı yaratabilir. Ayrıca kemik kırıkları ve burkulmalar gibi fiziksel travmalar da ağrının kaynağı olabilir.

        KEMİK VE EKLEM AĞRILARININ BELİRTİLERİ

        Eklem ve kemik ağrıları, birçok farklı belirtiyle kendini gösterebilir. En yaygın semptomlar şunlardır:

        - Ağrı: Şiddeti kişiden kişiye değişen, zonklayıcı, yanıcı ya da kramp benzeri olabilir.

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        - Şişlik ve Hassasiyet: Eklem çevresindeki dokularda belirgin şişlik ve dokunmaya karşı duyarlılık gelişebilir.

        - Sertlik: Özellikle sabahları ya da uzun süre hareketsiz kalındığında eklemlerde sertlik hissedilebilir.

        - Hareket Kısıtlılığı: Günlük hareket kabiliyeti azalabilir, eklemler esneklik kaybı yaşayabilir.

        - Kızarıklık ve Sıcaklık: İltihaplı bölgelerde cilt kızarabilir ve normalden daha sıcak hissedilebilir.

        - Eklem Sesleri: Hareket sırasında çıtırtı, tıkırtı gibi sesler duyulabilir, bu genellikle osteoartrit ile ilişkilidir.

        - Genel Yorgunluk: Kronik ağrılar, kişinin genel enerjisini azaltabilir, özellikle otoimmün hastalıklarda yaygındır.

        - Ateş: Enfeksiyon kökenli durumlarda vücut ısısı artabilir.

        - Kas Güçsüzlüğü: Bazı sinirsel sorunlara veya kemik hastalıklarına bağlı olarak kas zayıflığı oluşabilir.

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        KİMLER EKLEM AĞRISI RİSKİ TAŞIR?

        Bazı bireyler eklem ağrısı yaşama açısından daha yüksek risk altındadır. Bu gruplar şunlardır:

        - Artrit veya benzeri kronik hastalığı olanlar

        - Önceden eklem yaralanması geçirmiş kişiler

        - Aynı kas gruplarını tekrar eden hareketlerle aşırı zorlayanlar

        - Psikolojik stres, depresyon veya anksiyete yaşayan bireyler

        - Fazla kilolu ya da obez kişiler

        - 45 yaş ve üzerindeki bireyler (yaşla birlikte eklem yıpranması artar)

        EKLEM AĞRILARINA NE İYİ GELİR?

        Eklem ağrısını hafifletmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Ancak ağrı sürekli hale geldiyse ya da şiddetliyse, mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmalıdır. Uygulanabilecek bazı yöntemler:

        Dinlenme: Ağrıyan eklemi fazla zorlamamak ve mümkünse kısa süreli dinlendirmek faydalıdır.

        Soğuk ve Sıcak Uygulamalar: İlk günlerde soğuk kompres şişliği azaltabilir; sonrasında sıcak uygulamalar kasları gevşetir.

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        Ağrı Kesici ve Antienflamatuar İlaçlar: Doktor onayıyla kullanılabilir. Özellikle ibuprofen veya aspirin gibi ilaçlar iltihapla birlikte gelen ağrıyı azaltabilir.

        Fizik Tedavi: Uzman bir fizyoterapist tarafından önerilen egzersizler, eklem hareketliliğini artırır ve kasları güçlendirir.

        Kilo Kontrolü: Fazla kilolar, eklemlere özellikle diz ve kalça bölgesine ekstra yük bindirir. Kilo vermek ağrıyı hafifletebilir.

        Ortopedik Destek Ürünleri: Atel, baston, ortopedik tabanlık gibi destekleyici araçlar eklemleri korumaya yardımcı olur.

        Beslenme ve Takviyeler: D vitamini, omega-3 yağ asitleri ve kalsiyum gibi besinler eklem sağlığı için önemlidir.

        Alternatif Yöntemler: Akupunktur, yoga, masaj terapisi gibi yöntemler bazı kişilerde rahatlama sağlayabilir.

        Doğru Duruş ve Hareket: Yanlış oturma, kalkma ve taşıma alışkanlıkları zamanla ağrıya neden olabilir.

        Stresle Başa Çıkmak: Stres, vücuttaki iltihabı artırabilir. Meditasyon ve nefes egzersizleri gibi yöntemler rahatlama sağlar.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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