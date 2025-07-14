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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis memuru kaza kurşunu kurbanı | Son dakika haberleri

        Polis memuru kaza kurşunu kurbanı

        Adana'da kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda boş arazide akrabaları ile silahla ateş ederken yaralanan polis memuru Mehmet Akif Gündoğan hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturmada Gündoğan'ın bacanağı tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:26 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:26
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        Polis memuru kaza kurşunu kurbanı
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        Kayseri Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, tatilini geçirmek için geldiği memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde boş arazide akrabaları ile silahla ateş ederken yaralanıp hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Tufanbeyli ilçesi Güzelim köyünde akşam saatlerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Akif Gündoğan (49), eşi Gülümser Gündoğan (44) ile tatilini geçirmek üzere memleketi Güzelim köyüne geldi.

        BACANAĞI TUTUKLANDI

        12 Temmuz günü Gündoğan, eşi, kardeşi Ertuğrul Gündoğan ve bacanağı Mehmet D. (43) ile birlikte köyde boş bir araziye gitti. 4 kişi, burada belirledikleri bir hedefe silahla ateş etmeye başladılar.

        Bu sırada polis memuru Gündoğan göğsünden yaralandı. Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti. Gündoğan, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada atış sırasında yanında bulunan eşi, kardeşi ve bacanağı gözaltına alındı.

        Yapılan incelemede polis memurunun ölümüne neden olan kurşunun bacanağının silahından çıktığı öne sürüldü. Eşi ve kardeşi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bacanağı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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