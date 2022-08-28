"Polis maaş promosyonu ne kadar oldu?" sorusu son dönemin en çok araştırılan soruları arasında yer aldı. Vakıfbank tarafından belirlenen 18 bin TL teklif emniyet tarafından reddedilirken, taraflar emekli promosyonu konusunda uzlaşma sağlayamadı. Peki Polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak? 2022 EGM polis maaş promosyonu belli oldu mu? İşte detaylar...