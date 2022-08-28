POLİSLER NE KADAR MAAŞ PROMOSYONU ALIYOR?
Emniyet Genel Müdürlüğü, aylık maaş promosyonu anlamında memuriyet kademesinde en düşük promosyonu alan sınıf olarak dikkat çekiyor. Genel Müdürlük'te görevli polis memurları aylık 300 TL, Ankara Merkez ise 131 TL promosyon alıyor. İl ve ilçelere göre de promosyon miktarları değişim gösteriyor. Bu çerçevede 2022 polis maaş promosyon tutarları şu şekilde:
Genel Müdürlük 300 TL, Ankara Merkez 131.5 TL, Aydın 118 TL, Kuşadası 6 ayda bir 603 TL, Afyonkarahisar 87 TL, Eskişehir 103 TL, Artvin 96 TL, Şanlıurfa 300 TL, Kastamonu 106 TL, Balıkesir 100 TL, Şırnak 85 TL, Samsun 101 TL, Hatay 92 TL, Giresun 92 TL, Muğla 110 TL, Kırklareli 100 TL, Bilecik 92 TL, Bursa 107 TL, Erzurum 107 TL, Kilis 90 TL, Isparta 106 TL, Konya 80 TL, Kocaeli 100 TL, Sakarya 115 TL, Anatlya 107 TL, İzmir 90 TL, Edirne 108 TL, Keşan 97.5TL, Van 108 TL, Gaziantep 105TL, Adana 103TL, İstanbul 300, Diyarbakır 300TL.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!