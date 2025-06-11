Polemikler, çatışmalar, tehditler... Los Angeles'ta son durum ne?

Trump'ın göçmen baskınlarına tepki olarak patlak veren protestoları bastırmak üzere Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadeleri göndererek aldığı olağanüstü önlemler Los Angeles'ta beşinci gününe giren gösterileri körükledi ve ülkenin başka şehirlerde de protestolara yol açtı.

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Başkan Trump ve California Valisi Gavin Newsom birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunurken, şehrin belediye başkanı protestoların şehir merkezindeki yaklaşık beş caddeyle sınırlı olduğunu söyledi, ancak şiddet ve yağmalama nedeniyle şehir merkezinin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, şehir merkezinin 2,5 km kare bölümünde birkaç gün boyunca yerel saatle akşam 8'den sabah 6'ya kadar sürecek bir sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

197 kişi gözaltında Polis, sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde birden fazla grubun sokaklarda kaldığını ve "toplu tutuklamaların başlatıldığını" söyledi. Polis daha önce yaptığı açıklamada salı günü 197 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının bugüne kadarki toplam gözaltı sayısının iki katından fazla olduğunu belirtmişti. REKLAM Los Angeles'ta kısmi sokağa çıkma yasağı Haberi Görüntüle Demokrat liderler, Trump yönetiminin ülkede yasadışı olarak yaşayan göçmenleri sınırdışı etme ve ardından protesto için sokaklara dökülen muhalifleri bastırma çabalarında şimdiye kadarki en yoğun parlama noktası haline gelen ulusal krizle ilgili endişeli. California Valisi Newsom şunları söyledi: "Görevdeki bir Başkan'ın yetkisini küstahça kötüye kullanması, halkımızı, memurlarımızı ve hatta Ulusal Muhafızlarımızı riske atarak yanıcı bir durumu alevlendirdi. İşte o zaman aşağı doğru sarmal başladı. O, yine gerilimi tırmandırmayı seçti. Daha fazla güç kullanmayı seçti. Kamu güvenliği yerine tiyatroyu seçti. Demokrasi saldırı altında." 2028'de Başkanlık yarışına hazırlandığı düşünülen Newsom, asker konuşlandırmalarını yasadışı kaynak israfı olarak nitelendirdi. Kendisi ve eyalet pazartesi günü Trump ve Savunma Bakanlığı'na dava açarak federal birliklerin konuşlandırılmasını engellemeye çalıştı. Trump da Newsom'un tutuklanması gerektiğini öne sürdü. REKLAM

Trump: Los Angeles'ı özgürleştireceğiz Geçen yıl büyük ölçüde belgesiz göçmenleri sınırdışı etme vaadiyle yeniden göreve seçilen Trump, dün askerleri onurlandırmak için yaptığı konuşmada kararını savundu. Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Ordu üssünde askerlere şunları söyledi: "Ordudaki kahraman nesiller, ülkemizin işgal ve üçüncü dünya kanunsuzluğu tarafından yok edilmesini izlemek için uzak kıyılarda kanlarını dökmediler. California'da tanık olduğunuz şey, yabancı bayraklar taşıyan isyancılar tarafından gerçekleştirilen barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe yönelik tam kapsamlı bir saldırıdır. Los Angeles'ı özgürleştireceğim."

Biden döneminde 300, Trump döneminde 2 bin gözaltı Göstericiler, yoğunlaşan bir dizi baskında yakalanan göçmenlerle dayanışma amacıyla Meksika ve diğer ülkelerin bayraklarını dalgalandırdı. İç Güvenlik Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin son dönemde günde 2 bin göçmen tutukladığını ve bu sayının eski Başkan Joe Biden döneminde 2024 yılındaki günlük 311 ortalamanın çok üzerinde olduğunu belirtti. REKLAM Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesine beş dakika kala yüzlerce protestocu ellerini kaldırarak polisle karşı karşıya geldi ve "barışçıl protesto" sloganları attı. Eyalet ve yerel yetkililer Trump'ın tepkisini çoğunlukla barışçıl olan gösterilere karşı aşırı bir tepki olarak nitelendirdi. Bass düzenlediği basın toplantısında barışçıl protesto yapan göstericilerin çoğunluğu ile şiddet ve yağmadan sorumlu tuttuğu az sayıdaki kışkırtıcı arasındaki farkı vurguladı. Sokağa çıkma yasağı birkaç gündür düşünülüyordu ancak Bass, pazartesi gecesi 23 işyerinin yağmalanmasının ardından sokağa çıkma yasağı uygulamaya karar verdiğini söyledi. Bölgeyi temsil eden Konsey üyesi Ysabel Jurado, "Bu barışçıl gösteriler sona erdiğinde ve protestocular evlerine döndüğünde, başka bir unsur devreye giriyor: barışçıl bir protesto görüntüsü altında yakıp yıkmak için gelen fırsatçılar" dedi. New York, Atlanta ve Chicago gibi diğer şehirlerde de protestolar düzenlendi ve göstericiler ve polis memurları arasında arbede yaşandı. Bazı protestocular Daley Plaza'daki Picasso heykelinin üzerine tırmanırken, diğerleri ICE'nin kaldırılması gerektiği yönünde slogan attı. REKLAM Federal eğitim fonlarını da kesecek Trump yönetiminin, California eyaletine sağlanan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi de değerlendirdiği bildirildi. Amerikan Politico dergisinin haberine göre, Trump ile California Valisi Gavin Newsom arasında göçmenlik protestoları ve Los Angeles'a Ulusal Muhafızların gönderilmesi konularında yaşanan gerilimin ardından bu konu gündeme geldi. Haberde, California'daki devlet okullarının her yıl yaklaşık 8 milyar dolarlık federal fon aldığı ve bu kaynakların düşük gelirli öğrenciler ile engelli bireylerin eğitimi için kullanıldığı belirtildi. Bir Trump yönetimi yetkilisi, Politico'ya yaptığı açıklamada, Kongre yönergeleri doğrultusunda dağıtılan bazı federal eğitim desteklerinin durdurulmasının değerlendirildiğini ancak henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hiçbir vergi mükellefi, ülkemizin çöküşünü finanse etmeye zorlanmamalı. Ancak California, enerji karşıtı, suç yanlısı, çocukları sakatlayan ve sığınak şehirleri destekleyen politikalarıyla tam olarak bunu yapıyor." ifadelerini kullandı. Desai, Trump yönetiminin "bu kabusa son vererek California rüyasını yeniden hayata geçirmekte kararlı olduğunu" vurgulayarak, yönetimin atacağı olası adımlarla ilgili henüz nihai bir kararın alınmadığını sözlerine ekledi. Sanders: Bu olay, Trump'ın kendi gücünü artırma çabası ABD'li Senatör Bernie Sanders, Donald Trump yönetiminin Los Angeles'taki düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolara karşı asker konuşlandırma kararını, "daha fazla güç elde etme çabası" şeklinde eleştirdi. Sanders, sosyal medya platformu Instagram'dan yayımladığı videoda, Los Angeles'a ulusal muhafız ve deniz piyadelerini gönderen Trump'a tepki gösterdi. Trump'ın bu hamlesinin protestolarla ilgili olmadığını savunan Sanders, Los Angeles'a asker sevkini "şüpheli yasal yetkilerle kendi gücünü artırma çabası" şeklinde nitelendirdi. Sanders, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasının eyalet valisinin yetkisi olduğunu vurgulayarak, Trump'ın bu adımını "absürt ve gülünç" olarak değerlendirdi.