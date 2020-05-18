Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Gineli defans oyuncusu ile gelecek hafta yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Bir dönem Gençlerbirliği'nde de oynayan Florentin Pogba, son olarak Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Atlanta United'da forma giymişti.