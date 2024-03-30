BEYAZ LAHANA TURŞUSU TARİFİ

3 kilo ağırlığında bir lahanayı istediğiniz büyüklükte doğrayıp yıkadıktan sonra tuz ile iyice ovun. Sabaha kadar süzülerek bekleyen lahanaları, süzülen suyunu kullanmadan temiz bir 5 kiloluk cam kavanoza sıkıca yerleştirin. Aralara 5-6 diş sarımsağı ve eğer isterseniz havuç dilimlerini koyun. Kavanozun üzerine 7-8 adet nohut ekledikten sonra 1,5 su bardağı sirkeyi kavanoza dökün. Üzerini, içine 4 yemek kaşığı kayatuzunu eklediğiniz kaynamış ve soğutulmuş su ile doldurun. İçinde hava kabarcıkları olmamasına ve kapağını kapadıktan sonra da hava almamasına özen göstererek karanlık bir yerde, oda sıcaklığında 2 hafta beklettikten sonra tüketebilirsiniz.