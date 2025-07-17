Pınar Kür, son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının son dönem önemli isimlerinden, yazar, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

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Kür için Şişli’de bulunan Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Pınar Kür’ün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile bazı dizi oyuncuları da katıldı. Ailesi taziyeleri kabul ederek gelenlere teşekkür etti.

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İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazının sonrasında Kür’ün cenazesi, defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı’na götürüldü.

"BİRÇOK ALANDA VERİMLİ BİR YAZAR ARAMIZDAN AYRILDI"

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, yaptığı açıklamada, "Tiyatrodan edebiyata, edebiyattan şiire kadar geniş bir alanda hakim ve verimli bir yazar aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz. Daha ortaya çıkaracağı çok şey vardı. Çok cesur ve realist bir kişiliğe sahipti. Tasvip etmediği konuları sonuna kadar yazdı, gündeme getirdi. Bir toplum ancak böyle, kendi itiraflarını yaparak düzelebilir. Bu anlamda o büyük bir itirafçı ve yol göstericiydi. Aramızdan ayrıldı. Hayata mizahla da ciddiyetle de bakardı." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: İHA, AA