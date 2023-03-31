Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol STBL

Pınar Karşıyaka, tekrar çıkışa geçmek istiyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket’e konuk olacak

Giriş: 31.03.2023 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
Pınar Karşıyaka, tekrar çıkışa geçmek istiyor
İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak. Zorlu müsabaka Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 18.00’de başlayacak. Maç öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 6 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Merkezefendi Belediyesi Basket ise 10 galibiyet, 12 mağlubiyetle puan tablosunda 7. sırada bulunuyor.
Ev sahibi ekip, Kaf-Kaf’ı mağlup ederek play-off yarışında sağlam adımlarla ilerlemek isterken, Pınar Karşıyaka ise hata yapmak istemiyor. Öte yandan ilk maçta yeşil-kırmızılılar sezonun ilk yarısındaki maçtan 92-76’lık skorla galip ayrılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İnce'den Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması
İnce'den Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması
Papa'nın sağlık durumu nasıl?
Papa'nın sağlık durumu nasıl?
Muhalefeti tehdit eden kişi adli kontrolle serbest
Muhalefeti tehdit eden kişi adli kontrolle serbest
Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı
Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.