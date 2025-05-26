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        Haberler Magazin Pınar Deniz'den 6 ay sonra gelen soyadı güncellemesi - Magazin haberleri

        Pınar Deniz'den 6 ay sonra gelen soyadı güncellemesi

        Pınar Deniz, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Ünlü oyuncu, eşi Kaan Yıldırım ile evlendikten 6 ay sonra, sosyal medya profiline eşinin soyadını ekleyerek adını; 'Pınar Deniz Yıldırım' olarak güncelledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 22:17 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:17
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        6 ay sonra gelen soyadı güncellemesi
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        Oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024’te Roma’da gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girmişti. Nikâhlarının ardından kısa süre içinde bebek müjdesi veren çift, geçtiğimiz haftalarda ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

        Bir erkek bebek sahibi olan çift, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşarken, oğullarına 'Fikret Hakan' adını verdi.

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        Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz, bu kez hesabında yaptığı bir değişiklikle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, eşi Kaan Yıldırım’ın soyadını kullanarak profil adını 'Pınar Deniz Yıldırım' olarak güncelledi.

        Fotoğraflar: Insagram

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        #Pınar Deniz
        #Kaan Yıldırım

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