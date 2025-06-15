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        Haberler Magazin Pınar Deniz Babalar Günü'nde oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi - Magazin haberleri

        Pınar Deniz oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

        Eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla kutlayan Pınar Deniz, oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:44
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        Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
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        17 Eylül 2024'te İtalya'da evlenen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, mart ayında bebeklerine kavuşarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla kutladı.

        Deniz, eşi ve oğlunun fotoğraflarını "İyi ki babamız... Çok..." notuyla yayımladı.

        Pınar Deniz, ayrıca paylaştığı fotoğraflarla ilk kez oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü göstermiş oldu.

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        #Pınar Deniz
        #Fikret Hakan Yıldırım
        #Kaan Yıldırım

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