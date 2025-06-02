Piatek, Katar ekibi Al Duhail'e transfer oldu!

2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde Başakşehir'e transfer olan Krzysztof Pitek, kariyerine Katar'da devam edecek.

Yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Pitek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Pitek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.