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        Haberler Yaşam Perşembe ile Fatsa arasındaki sahil yolu, manzarasıyla sürücülere keyifli rota sunuyor

        Perşembe ile Fatsa arasındaki sahil yolu, manzarasıyla sürücülere keyifli rota sunuyor

        Ordu'da Hoynat ve Timsah adaları ile Yason Burnu'nun yer aldığı 43 kilometrelik güzergahı kullanan sürücü ile yolculara, yeşil ve mavinin hakim olduğu manzara eşlik ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:31 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:31
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          Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Bolaman-Perşembe kara yolunun 2006'da hizmete açılmasının ardından, Perşembe ile Fatsa ilçeleri arasındaki sahil yolunda trafik yoğunluğu azaldı.

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          Ancak bazı sürücüler, iyileştirme çalışmaları yapılan, deniz ve orman manzarasına hakim bu güzergahı kullanmayı tercih ediyor. Sürücü ve yolcular, yeşil ile mavinin buluştuğu 43 kilometrelik yolda keyifli dakikalar geçiriyor.

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          Hoynat ve Timsah adaları ile Yason Burnu'nun güzergahta bulunması ise yöre halkının yanı sıra turistler ile motor tutkunlarını cezbediyor.

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          Perşembe ile Fatsa ilçeleri arasındaki sahil yolunda seyahat eden Erol Topuk, AA muhabirine, Bolaman-Perşembe kara yolunun trafiğe açılmasının ardından bu yolun daha çok gezme amacıyla kullanıldığını söyledi.

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          Güzergahta turizm bölgelerinin yer almasının yola ilgiyi her geçen yıl arttığını belirten Topuk, "Sürücü olarak ben de bu yolu kullandığımda gördüğüm manzara karşısında etkileniyorum.

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          Bir tarafım yemyeşil ormanlar bir yanım ise masmavi bir deniz. Bu yolu kullanınca çok keyif alıyorum. Herkese bu güzergahtan geçmeyi tavsiye ediyorum" dedi.

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          Celil Uzun ise manzaranın güzelliğine dikkati çekerek, "Biz her seferinde bu yolu kullandığımızda manzarasına hayran kalıyoruz. Böyle güzellikleri barındıran yeri çok fazla yerde bulamazsınız" diye konuştu.

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          Özellikle Ordu'ya gelen yabancı turistlerin yolu kullandıklarında çok etkilendiklerine şahit olduğunu anlatan Uzun, sürücülere doyumsuz seyir imkanı sunan yolun herkes tarafından görülmesini istediğini dile getirdi.

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          Manzarasıyla etkileyen güzergah, havadan görüntülendi.

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