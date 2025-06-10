Pelin Özülkü, 'Mualla'yı tanıtacak

Pelin Özülkü, yeni teklisini beğeniye sunmaya hazırlanıyor. Şarkıcının albüm habercisi olan 'Mualla' adlı yeni şarkısı, 13 Haziran’da Ada Müzik etiketiyle yayınlanacak.

Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği Emre Önbayraktar imzası taşıyor. Pelin Özülkü, yapımcısının da Önbayraktar'ın olduğu albümdeki şarkıları teker teker yayınlayacak.

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Pelin Özülkü, 18 Haziran’da IF Performans Hall Beşiktaş’ta albümü için lansman gecesi düzenleyecek. Gecede albümde yer alan tüm eserlerini seslendirecek olan Özülkü, konuklarına unutulmaz bir müzik keyfi sunacak. Yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmak için gün sayan Pelin Özülkü, çok heyecanlı olduğunu söyledi.