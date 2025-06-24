Pelin Karahan'dan beş saatlik güneş banyosu
Pelin Karahan, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Çocukları Eyüp ve Ali ile birlikte Yalıkavak'ta uzun süre güneşlenen oyuncu, denize girmeyi tercih etmedi
Giriş: 24.06.2025 - 22:53 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:53
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan, yaz sezonunu Bodrum’da açtı.
Pelin Karahan çocukları Eyüp ve Ali ile birlikte Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.
Pelin Karahan, yaklaşık 5 saat güneşin keyfini çıkarırken denize girmemeyi tercih etti.
Çocuklarıyla vakit geçirmeye özen gösteren Pelin Karahan'ın samimi halleri kameralara böyle yansıdı.
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