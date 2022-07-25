"EVLİLİK TEK BAŞINIZA SIRTLANABİLECEĞİNİZ BİR ŞEY DEĞİL"

Pelin Karahan, daha önce "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusunu, "Karşılıklı sabır, sevgi ve saygı ile iyi bir evliliği sağlayabilirsiniz. Tabi aradaki uyum ve denge de önemli. Aşk var ama işin içine çocuklar girince huzur ve güven ağır basıyor. Evlilik tek başınıza sırtlanabileceğiniz bir şey değil. Karşılıklı olmalı." sözleriyle yanıtlamıştı.