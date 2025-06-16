Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pelin Akil ayrıldığı eşi Anıl Altan'ın Babalar Günü'nü kutladı - Magazin haberleri

        Pelin Akil'den Anıl Altan'a Babalar Günü kutlaması

        Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyurduğu ikiz çocuklarının babası Anıl Altan'ın Babalar Günü'nü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 08:25 Güncelleme: 16.06.2025 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrıldığı eşinin Babalar Günü'nü kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anıl Altan ile 2016'da nikâh masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde, eşiyle haklarında çıkan 'boşanma' iddialarını doğrulamıştı.

        Pelin Akil, Anıl Altan ve çocukları Alin ile Lina
        Pelin Akil, Anıl Altan ve çocukları Alin ile Lina

        Pelin Akil, "Karı - koca yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz her zaman bir aradayız" ifadelerini kullanmıştı.

        REKLAM

        BABALAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

        Daha sonra sosyal medyada 'Altan' soyadını çıkaran Pelin Akil, ayrıldığı eşi Anıl Altan'ın Babalar Günü'nü kutladı. Pelin Akil, kızları ve Anıl Altan'ın fotoğraflarını paylaştı.

        "BABA - KIZ DAĞITTIĞINIZ GÜNLERİ İPLE ÇEKİYORUM"

        Akil, paylaşımına "Günün kutlu olsun en iyi baba. Baba - kız dağıttığınız günleri iple çekiyorum" ifadelerini not düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #pelin akil
        #Anıl Altan
        #Babalar Günü
        #alin altan
        #lina altan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 4 ölü, 6 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 4 ölü, 6 yaralı
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hamaney suikastını veto etti"
        "Hamaney suikastını veto etti"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Habertürk Anasayfa