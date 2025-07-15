Pelin Akil: Aile zamanı

Pelin Akil, 2016'da Anıl Altan ile evlenmiş ve bu birlikteliklerinden ikiz kızlarıyla dünyaya gelmişti.

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Uzun süredir hakkında ayrılık iddiaları konuşulan çift, kısa bir süre önce yollarını resmen ayırdıklarını duyurmuştu.

Ancak Pelin Akil’den sürpriz bir paylaşım geldi. İkiz kızlarıyla birlikte Londra’ya giden Akil, Anıl Altan ve çocuklarıyla birlikte çekildiği aile pozu; "Aile zamanı" notuyla sosyal medyada paylaştı.