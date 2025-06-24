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        Haberler Gündem Güncel Pehlivanların yağlanması için 2 ton zeytinyağı | Son dakika haberleri

        Kırkpınar'da pehlivanların yağlanması için 2 ton zeytinyağı kullanılacak

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların yağlanmaları için 2 ton zeytinyağı kullanılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:50 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:50
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        Pehlivanların yağlanması için 2 ton zeytinyağı
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 4-6 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Kırkpınar'da çayırda güreşecek pehlivanların yağlanması için kullanılacak 2 ton zeytinyağı, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.

        Trakya Birlik tarafından sağlanan yağlar depoya taşındı.

        Kırkpınar tesisleri sorumlusu Ahmet Kıyı, yoğun şekilde Kırkpınar'a hazırlandıklarını söyledi.

        Güreşseverlerin tesislerden iyi şekilde yararlanması için çaba harcadıklarını belirten Kıyı, "Er meydanı güreşlere hazır. Zeytinyağı Kırkpınar'ın olmazsa olmazlarından, geleneklerinden. Trakya Birlik de her yıl geleneksel olarak pehlivanların kullanması için zeytinyağı veriyor. Trakya Birlik yetkililerine teşekkür ederiz" dedi.

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