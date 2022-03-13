Geçtiğimz hafta duyurulan Aybar kar fırtınası hafta içi etkisini göstermeye başladı, Türkiye hafta sonu yoğun kar yağışına teslim oldu. Ülknin dört bir yanından kar yağışı haberleri gelirken öüğrenciler ve veliler pazartesi okullar tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. Bilindiği gibi hafta içi pek çok il yoğun kar yağışı nedeniyle kar tatili kararı almıştı. İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya başta olmak üzere ülkenin her yerinde pazartesi okul var mı, kar tatili olan iller neler soruları araştırılıyor. Bilindiği gibi kar tatili açıklamaları valilikler tarafından yapılıyor. İşte valilik açıklamalarına göre pazartesi kar tatili olan iller son durum