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        Pazar yerinde tüfekle vuruldu

        Ankara'nın Keçiören ilçesindeki pazar alanında kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Abdullah Ü., ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince 3 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 23:08 Güncelleme: 31.05.2025 - 00:39
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        Pazar yerinde tüfekle vuruldu
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        Olay, akşam saatlerinde Etlik Mahallesi Ayvalı Kapalı Pazar yeri mevkisinde meydana geldi.

        Abdullah Ü., kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda Abdullah Ü. ağır yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Ü., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        İŞ ARKADAŞI SALDIRGAN 3 SAATTE YAKALANDI

        Keçiören ilçesi Ayvalı pazar yerinde Abdullah Ü.’yü başından pompalı tüfekle vuran kişinin iş arkadaşı İ.K. olduğu tespit edildi. Abdullah Ü. ve iş arkadaşı İ.K. arasında husumet bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan İ.K., Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah Ü.’nün ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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