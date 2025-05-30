Pazar yerinde tüfekle vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Etlik Mahallesi Ayvalı Kapalı Pazar yeri mevkisinde meydana geldi.

Abdullah Ü., kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda Abdullah Ü. ağır yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Ü., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İŞ ARKADAŞI SALDIRGAN 3 SAATTE YAKALANDI

Keçiören ilçesi Ayvalı pazar yerinde Abdullah Ü.’yü başından pompalı tüfekle vuran kişinin iş arkadaşı İ.K. olduğu tespit edildi. Abdullah Ü. ve iş arkadaşı İ.K. arasında husumet bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan İ.K., Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah Ü.’nün ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.