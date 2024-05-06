Paul McCartney, 60 yıl önceki aşk ilanına yanıt verdi
Paul McCartney, kendisine aşkını ilan eden hayranına 60 yıl sonra cevap verdi
- 1
The Beatles'ın, 1963'teki ilk ABD turnesi öncesinde kendisini Adrienne diye tanıtan bir kadın, gazeteciyle yaptığı röportajda grubun şarkıcı - söz yazarı ve bas gitarist üyesi Paul McCartney'e duyduğu aşkı dile getirmişti.
Adrienne adlı kişi, verdiği video röportajda Paul McCartney hakkında; "Paul McCartney eğer dinliyorsan, Brooklyn'den Adrienne seni tüm kalbiyle seviyor" demişti.
- 2
81 yaşındaki Paul McCartney, bu aşk itirafına 60 yıl sonra cevap verdi.
- 3
Paul McCartney, gülümsediği ve parmağıyla objektifi işaret ettiği videoda; "Hey Adrienne, ben Paul, dinle, videonu gördüm. Şu anda Brooklyn'deyim. New York'tayım. Nihayet gelebildim. Bir sergimiz var, bir fotoğraf sergisi. Gel ve gör." şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: Avalon, Sutterstock
-