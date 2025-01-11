Patates ve köftenin muhteşem uyumu sofranıza geliyor: Evde ustalıkla yapabileceğiniz İzmir köfte tarifi!

Kokusu tüm evi saracak, fırından çıktığında herkesi masaya toplayacak bir tarif arıyorsanız, doğru yerdesiniz! İzmir köfte, geleneksel mutfağımızın en özel tatlarından biri. Bu yazıda, bol malzemeli ve tam kıvamında bir İzmir köfte yapmanız için ihtiyacınız olan tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Hazırlaması kolay, yemesi olay bu tarifi kaçırmayın!