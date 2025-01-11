Patates ve köftenin muhteşem uyumu sofranıza geliyor: Evde ustalıkla yapabileceğiniz İzmir köfte tarifi!
İzmir köfte, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Fırında patates ve köftenin buluşmasıyla ortaya çıkan bu enfes tarif, hem pratik yapımıyla hem de doyurucu lezzetiyle sofraların baş tacı oluyor. Bu tarifte, klasik İzmir köfteyi adım adım hazırlamanın püf noktalarını öğreneceksiniz. Hem aileniz hem de misafirleriniz için harika bir ana yemek alternatifi olacak!
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Kokusu tüm evi saracak, fırından çıktığında herkesi masaya toplayacak bir tarif arıyorsanız, doğru yerdesiniz! İzmir köfte, geleneksel mutfağımızın en özel tatlarından biri. Bu yazıda, bol malzemeli ve tam kıvamında bir İzmir köfte yapmanız için ihtiyacınız olan tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Hazırlaması kolay, yemesi olay bu tarifi kaçırmayın!
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MALZEMELER: KÖFTE İÇİN
500 gram kıyma (tercihen orta yağlı)
1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
2 dilim bayat ekmek içi (ıslatılıp sıkılmış)
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
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DİĞER MALZEMELER
4-5 adet orta boy patates
2-3 adet sivri biber
2 adet domates (kabukları soyulup küp doğranmış)
2 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı sıcak su
Yarım çay bardağı sıvı yağ (kızartmak için)
2 yemek kaşığı zeytinyağı (fırın kabı için)
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HAZIRLIK
Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsağı, ıslatılıp sıkılmış ekmek içini ve baharatları ekleyin. Yumurtayı da ekleyerek iyice yoğurun.
Köfte harcını yaklaşık 5-10 dakika kadar yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 20 dakika dinlendirin.
- 5
Patatesleri soyup elma dilimi şeklinde doğrayın.
Sivri biberleri ikiye bölün, tohumlarını temizleyin.
Domatesleri soyup küçük küpler halinde doğrayın.
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Sıvı yağı bir tavada ısıtın. Dinlenmiş köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.
Köfteleri ve patatesleri hafifçe kızartın. Çok pişirmeye gerek yok, sadece hafif renk almaları yeterli.
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- 7
Küçük bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın. Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip karıştırın. Sosun tuzunu kontrol edin.
- 8
Fırın kabına sırasıyla kızarmış patatesleri, köfteleri ve biberleri dizin. Üzerine doğranmış domatesleri serpiştirin.
Hazırladığınız salçalı sosu tüm malzemenin üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.