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Pakistan´dan depremzedeler için bin 200 çadır taşıyan uçak Adana´ya iniş yaptı

Pakistan´dan depremzedeler için gönderilmesi planlanan 50 bin kışlık çadırdan bin 200´ü uçakla Adana Şakirpaşa Havalimanı'na geldi

Giriş: 12.03.2023 - 01:16 | Güncelleme: ABONE OL
Pakistan´dan depremzedeler için bin 200 çadır taşıyan uçak Adana´ya iniş yaptı
Pakistan´dan depremzedeler için bin 200 çadır
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DHA

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 il için yurt dışından insani yardım malzemeleri gelmeye devam ediyor.

Gelen malzemelerin lojistik desteğini sağlayan Adana Şakirpaşa Havalimanı´na akşam saatlerinde kışlık çadır taşıyan Pakistan uçağı iniş yaptı.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif´in başlattığı kampanya çerçevesinde 50 bin kışlık çadır depremzedelere dağıtılacak.

İlk olarak bin 200 çadırının sevkiyatı bugün gerçekleştirildi. Pakistan uçağıyla Adana Şakirpaşa Havalimanına gelen çadırlar, yüklenerek deprem bölgelerine gönderilmek için hazırlandı.

Toplamda gelecek olan 50 bin kışlık çadırın 2 hafta içerisinde deprem bölgelerine gönderilmesi planlanıyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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