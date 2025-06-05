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        Özgür Özel'den soruşturma açıklaması

        CHP lideri Özel, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında başlattığı resen soruşturmaya ilişkin, "Bana dün akşam soruşturma açtı, kendi kendine kendini savunmak için bana soruşturma açmış. Açsın, yapacak bir şey yok, bir şey demiyorum." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:22 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:22
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        Özgür Özel'den soruşturma açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında partisinin bazı belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini dün Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda yapmaya karar verdiğini söyledi.

        AA'da yer alan habere göre, Tele1'de canlı yayınlanan bir programa katılan Özel, gözaltına alınan belediye başkanlarının adliyeye sevk görüntülerine ilişkin şunları kaydetti:

        "Daha fazla ileriye gitmeyin, daha fazla ileriye gideriz. Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Buradan mesajı alacak olan alsın. Bıçak kemiğe dayandı. Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlik yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, suçsuz insanlara iftira atarlarsa, bu işler bu seyirde ve ritimde devam ederse, bir adil yargılanma rejimi kurulmazsa onlar normalleşmezse sertleşirse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Ne anlıyorlarsa onu yapacağım. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok."

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        CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik mitingde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatıldığını anımsattı.

        Özel, "Bana dün akşam soruşturma açtı, kendi kendine kendini savunmak için bana soruşturma açmış. Açsın, yapacak bir şey yok, bir şey demiyorum." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşmaya ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Özel, bu bayram hiçbir partiyle bayramlaşmayacaklarını belirtti.

        Genel olarak bütün partilerle bayramlaşabilen tek parti olduklarını ifade eden Özel, "Şunu net olarak söylüyorum: Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisinden bayramı çaldı, bayramı. Kusura bakmasın, ben bayramlaşıyorum da Erdoğan'ın partisini ayırıyor değilim. Ben bütün partilerle bayramlaşıyorum. Yeter ki bayram gelsin. Kusura bakmasınlar sayelerinde bayramımız çalındı." diye konuştu.

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