Özgü Kaya'dan aşk iddialarını güçlendiren paylaşım

Gazete Magazin’in haberine göre, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya yaklaşık 1,5 aydır birlikte.

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Yayılan haberlerin ardından, Özgü Kaya bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımlarda ikilinin bir etkinlikte birlikte olduğu görüldü.

Öte yandan, Dalkılıç ve Kaya'nın birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeleri de dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram