Özgü Kaya'dan aşk iddialarını güçlendiren paylaşım
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Özgü Kaya'nın yaklaşık 1,5 aydır aşk yaşadığı yönündeki iddialar, ikilinin birlikte bir etkinliğe katılması ve Kaya'nın sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti
Giriş: 28.06.2025 - 22:14 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:39
Gazete Magazin’in haberine göre, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya yaklaşık 1,5 aydır birlikte.
Yayılan haberlerin ardından, Özgü Kaya bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımlarda ikilinin bir etkinlikte birlikte olduğu görüldü.
Öte yandan, Dalkılıç ve Kaya'nın birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeleri de dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ