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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Arnavutköy-Bebek arası mekik dokuyan oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

"ŞİMDİ SIRASI DEĞİL"

Özpirinçci, yoldan geçtiği sırada bir seyyar satıcının, "Enginar almaz mısınız Özge Hanım?" sorusuna, "Spor yapıyorum, şimdi sırası değil ama enginarı çok severim" yanıtını verdi.

"BUNU KENDİME NASIL YAPMIŞIM!"

Özpirinçci, yıllarca uyurken telefonunu başucunda şarj ettiği için pişman olduğunu dile getirmişti. "Yıllarca bunu kendime nasıl yapmışım!" diyen Özpirinçci, şu ifadeleri kullanmıştı:

Telefonumu yatarken uzakta şarja takmaya başladım. Yaklaşık iki hafta oldu. Dün akşam komodinin üstünde şarjda kaldı telefon. Uzağa koyamadım ve asla uykumu alamadan uyandım. Yıllarca nasıl yapabilmişim bunu kendime! Başucunda telefon şarjda uyumak ne demek!