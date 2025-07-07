Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk'ün tatiline Tatlıtuğ ailesi de dâhil oldu - Magazin haberleri

        Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk'ün tatiline Tatlıtuğ ailesi de dâhil oldu

        Bodrum'da bulunan Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk ve kızları Mercan'ın tatiline, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ da dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 08:14 Güncelleme: 07.07.2025 - 08:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşları da dâhil oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çifti ve kızları Mercan Yamantürk, Bodrum'da tatil yapıyor.

        Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk
        Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk

        Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen ünlü çift, bir süre kumsalda spor yaptı. Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, ellerine aldıkları raketlerle oyun oynadı.

        Çift, sıcaktan bunalınca da kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        REKLAM

        Kalabalık bir gurupla oturan Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ikilisine Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'de oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ da eşlik etti.

        Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Kurt Efe Tatlıtuğ
        Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Kurt Efe Tatlıtuğ

        Başak Dizer, bir ara denediği siyah ve beyaz renklerden oluşan bikinisini arkadaşlarına gösterdi.

        Başak Dizer
        Başak Dizer

        O anlar objektiflere böyle yansıdı.

        Kurt Efe Tatlıtuğ
        Kurt Efe Tatlıtuğ
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özge Özpirinçci
        #Burak Yamantürk
        #Mercan Yamantürk
        #başak dizer
        #Kurt Efe Tatlıtuğ

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu!
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Habertürk Anasayfa