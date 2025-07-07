Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk'ün tatiline Tatlıtuğ ailesi de dâhil oldu - Magazin haberleri

Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk'ün tatiline Tatlıtuğ ailesi de dâhil oldu - Magazin haberleri

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çifti ve kızları Mercan Yamantürk, Bodrum'da tatil yapıyor.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk

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Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen ünlü çift, bir süre kumsalda spor yaptı. Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, ellerine aldıkları raketlerle oyun oynadı.

Çift, sıcaktan bunalınca da kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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Kalabalık bir gurupla oturan Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ikilisine Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'de oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ da eşlik etti.

Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Kurt Efe Tatlıtuğ

Başak Dizer, bir ara denediği siyah ve beyaz renklerden oluşan bikinisini arkadaşlarına gösterdi.

Başak Dizer

O anlar objektiflere böyle yansıdı.

Kurt Efe Tatlıtuğ