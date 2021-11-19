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Özge Özpirinçci: Burak Yamantürk bebeğin yüzünü görmeden ismini koymayacak

Özge Özpirinçci: Burak bebeğin yüzünü görmeden ismini koymayacak

Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çifti önceki gün Bebek'te görüntülendi. Daha önce doğacak olan kızına 'üzüm' ismini verebileceğini söyleyen Özpirinçci, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi

19.11.2021 - 10:20 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, önceki gün Bebek’te bulunan bir kuaför salonundaydı. Ünlü çifte oyuncu arkadaşları Serkan Keskin ve Meriç Aral da eşlik etti.

  • Kuaförden ilk ayrılan isimler Serkan Keskin ve Meriç Aral oldu. Köpekleriyle birlikte objektiflere yansıyan ikili, bebek bekleyen Özge Özpirinçci’nin yaşadığı mutluluğu gazetecilerle paylaştı.

  • "BURAK YÜZÜNÜ GÖRMEDEN İSMİNİ KOYMAYACAK"

    Daha sonra mekandan çıkan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, soruları yanıtladı. 8 aylık hamile olan Özge Özpirinççi, “Çok iyiyim. Doğuma az kaldı. Sağlıklar yerinde” diye konuştu.

    Özge Özpirinçci, kızları için isim düşünüp düşünmedikleri hakkındaki sorulara “Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak” yanıtını verdi.

  • "FANTASTİK YORUM, SAĞLIKLI OLMASI YETERLİ"

    Özpirinçci, daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiğini söylemişti. Ünlü oyuncu bunun hatırlatılması üzerine “Fantastik bir yorum tabii ki de. Sağlıklı olması yeterli” dedi.

  • "BEBEĞİN İSMİNE KARAR VERMEDİK"

    Burak Yamantürk ile 7 yıldır aşk yaşayan Özge Özpirinçci, merak edilenlerini 'Pazar Sürprizi'ne anlatmıştı.

    Henüz bebeğin ismine karar vermediklerini söyleyen ünlü oyuncu, "Kızımın hafif bir ismi olmasını istiyorum. İsimle ilgili sakin bir arayıştayım." demişti.

    BEBEĞİN ADI ÜZÜM MÜ OLACAK?

    Daha sonra yaptığı bir açıklamada bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü söyleyen Özpirinçci ancak konuyla ilgili yakın çevresinden olumlu geri dönüş alamadığını ifade etmişti. 

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