"BURAK EN GÜVENDİĞİM İNSAN"



Hayatında en güvendiği insan sorulduğunda sevgilisi Burak Yamantürk'ün ismini söyleyen Özpirinçci, "Birine bu kadar güvenebilmek muhteşem bir duygu. Uzun süredir birlikteyiz ve birbirimize sonsuz güveniyoruz. Onun hep yanımda olduğunu bilmek bana her anlamda güç veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

"HAMİLELİĞİM BİTMEDEN DÜĞÜN YAPMAM"



Hamile kalışının ardından düğün yapacağı haberleri çıkan Özpirinçci, "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil." diye konuşmuştu.