Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özge Özder ve Sinan Güleryüz, kızları Luna ile Bodrum'da - Magazin haberleri

        Özge Özder ile Sinan Güleryüz, kızları Luna ile Bodrum'da

        Kızları Luna ile Bodrum'da tatil yapan Özge Özder - Sinan Güleryüz, Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde aile saadeti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Özge Özder, şarkıcı eşi Sinan Güleryüz ve kızları Luna ile Bodrum'da tatil yapıyor.

        Yalıkavak'taki bir otelin plajında görüntülenen Güleryüz ailesi, sıcaktan bunalınca denize girdi. Özge Özder ile Sinan Güleryüz, kızları Luna ile denizde oyun oynadı.

        Sinan Güleryüz, kızı Luna'yı kolunda kolluklarıyla yüzerken havaya attı.

        Özge Özder de eşini ve kızını gülümseyerek izledi. Güleryüz ailesinin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özge Özder
        #Sinan Güleryüz
        #Luna Güleryüz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Habertürk Anasayfa