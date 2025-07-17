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        Haberler Bilgi Gündem Özel Güvenlik sınavı sonuç tarihi 2025: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Özel Güvenlik sınavı sonuç tarihi 2025: ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Özel Güvenlik sınavı sonuçlarında geri sayım başladı. 29 Haziran Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından, ÖGG sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 21:14 Güncelleme: 17.07.2025 - 21:14
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        • 1

          115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme ve Eğitim Özel Güvenlik Sınavı, binlerce adayın katılımı ile tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılan adaylar, ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. ÖGG sınav sonuçları, https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖGG sınav sonuç tarihi...

        • 2

          ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖGG sınav sonuçları, 18 Temmuz Cuma günü açıklanacak.

          Adaylar yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

          Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

          Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        • 4

          Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        • 5

          ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

          115. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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